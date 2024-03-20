النجف.. الإعدام لقاتل طالبة جامعية والحبس الشديد لضابط كبير تلقى رشوة

2024-03-20 14:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الاربعاء، حكمين أحدهما الإعدام لقاتل طالبة جامعية والثاني الحبس الشديد لضابط كبير تلقى رشوة.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بقتل طالبة الجامعية من أهالي حي ميسان بعد ان رفضت الزواج بابن عمه المدان الأول".

في السياق، ذكر إعلام القضاء مجلس القضاء، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق ضابط برتبة عميد عن جريمة الرشوة.

واشار البيان الى أن "المدان كان يعمل مدير قسم شرطة الأحداث في محافظة النجف، مبينا أن الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983".