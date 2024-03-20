جامعة ميسان تفتتح قاعة (زها حديد) النموذجية في مجمع الطالبات

2024-03-20 14:36:01 - المصدر: واع

ميسان- واع- شذى السوداني

أعلنت جامعة ميسان، اليوم الأربعاء، عن افتتاح قاعة (زها حديد) النموذجية في مجمع الطالبات.

وقال مدير اعلام جامعة ميسان ليث صبار الكعبي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "تم افتتاح قاعة (زها حديد) النموذجية في مجمع الطالبات ، حيث تحتوي على قاعتين داخليتين أحداهما قاعة للمطالعة والأخرى للندوات وبطاقة استيعابية 60 طالبة وهي القاعة الاولى في الاقسام الداخلية التي تم تهياتها لاستضافة الندوات والمحاضرات وجميع الانشطة الثقافية".

وأضاف الكعبي، أن "المعالجات تكمن في الخطط والزيارات الفعلية التي تستهدف تحقيق الجودة والالتزام بها واستمرار عمليات التحسين المستمر للبيئة التعليمية" ،موضحاً أن "سكن طلبة الاقسام الداخلية هي من أولويات رئاسة الجامعة في توفير سبل الراحة ليشعر الطالب أن جامعته هي بيته الثاني".