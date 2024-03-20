الداخلية تخاطب المواطنين: لا تقعوا بالخطأ وتابعوا الشكاوى لحين البت فيها بالمراكز

2024-03-20 14:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

خاطبت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، المواطنين، فيما دعتهم الى ضرورة متابعة الشكاوى لحين البت فيها بمراكز الشرطة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة حقوق المواطنين وخاصة طرفي النزاع في الشكاوى التي تقدم في مراكز الشرطة المحلية لحين إكمال جميع الإجراءات التحقيقية المترتبة على إقامة هذه الشكاوى تمهيداً لإحالتها إلى القضاء للفصل بين المتنازعين وفق الضوابط القانونية".

واضاف انه "من خلال المتابعات والزيارات التفتيشية لدوائر الوزارة المختصة تبين عدم اكتراث بعض المواطنين ممن يقدمون شكاوى في مراكز الشرطة المحلية على إكمال هذه الشكاوى وحسمها وإشغال ضباط التحقيق من دون مراجعة لانجاز ما قاموا بتقدميه على الرغم من مرور فترات زمنية طويلة".

واشار الى انه "لتلافي هذا الخطأ القانوني الذي يترتب عليه إجراءات عقابية وفق الضوابط المعمول بها بحق كل من يقدم شكاوى ولا يتابع إنجازها، تدعوا وزارة الداخلية المواطنين إلى متابعة الشكاوى المقامة من قبلهم لحين البت النهائي بها وفق السياقات القانونية المتبعة وبما يمكن دوائر الوزارة التحقيقية من ممارسة عملها وفق المطلوب".