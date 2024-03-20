باستخدام أرصدة الكاربون.. النفط تعلن استثمار الغاز في حقل شرق بغداد

2024-03-20 15:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، استثمار غاز الشعلة في حقل شرق بغداد عن طريق التمويل باستخدام ارصدة الكاربون (Carbon Credit) واستثمار الغاز المحروق.

وقال مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفرق الفنية والهندسية في الشركة، تمكنت من انجاز اعمال صيانة وتأهيل الانبوب بمسافة 13 كم، اسهاماً منها في تنفيد وإنجاح خطط الحكومة ووزارة النفط في استثمار غاز الشعلة في حقل شرق بغداد عن طريق التمويل باستخدام ارصدة الكاربون (Carbon Credit) استثمار الغاز المحروق وهي تجربة يتم إعتمادها لاول مرة في العراق وفقاً للمواصفات والاتفاقيات والأطر العالمية".

واشار الى "تصريف الغاز الجاف المزمع انتاجه من حقل شرق بغداد خلال الفترة المقبلة، اضافةً الى تعزيز انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق ايصال الغاز الى محطة كهرباء التاجي".

وبين، أن "اعمال الصيانة والتأهيل تمت بجهود استثنائية لم تتجاوز الشهر، والتي تضمنت تأهيل الأنبوب وصيانة الأجزاء الملحقة".