النفط: إنجاز المرحلة الأولى لأعمال تأهيل أنبوب الغاز في محطة كهرباء التاجي

2024-03-20 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إنجاز المرحلة الأولى من أعمال تأهيل أنبوب الغاز الجاف 12 عقدة (حقل شرق بغداد - محطة كهرباء التاجي).

وقال مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من إنجاز أعمال صيانة وتأهيل الأنبوب بمسافة 13 كم، إسهاماً منها في تنفيد وإنجاح خطط الحكومة ووزارة النفط في استثمار غاز الشعلة في حقل شرق بغداد عن طريق التمويل باستخدام أرصدة الكاربون (Carbon Credit) (استثمار الغاز المحروق) وهي تجربة يتم اعتمادها لأول مرة في العراق، وفقاً للمواصفات والاتفاقيات والأطر العالمية".

وأشار، الى "تصريف الغاز الجاف المزمع إنتاجه من حقل شرق بغداد خلال الفترة المقبلة، إضافةً الى تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق إيصال الغاز الى محطة كهرباء التاجي".

وأضاف الموسوي، أن "أعمال الصيانة والتأهيل تمت بجهود استثنائية لم تتجاوز الشهر، وتضمنت تأهيل الأنبوب وصيانة الأجزاء الملحقة".