شركة النقل الخاص تشرع بحملة لجمع التبرعات الإغاثية إلى أهالي غزة

2024-03-20 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بوزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن شروعها بحملة لجمع التبرعات الإغاثية إلى أهالي مدينة غزة، مشيرة الى أن هذا الدعم يعتبر إنسانياً ومعنوياً ومادياً لصمود الأهالي ومقارعتهم للاحتلال.

وقال مدير عام الشركة أحمد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة قامت اليوم واستناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيهات وزير النقل، بجمع تبرعات لأهلنا في مدينة غزة الذين يتعرضون الى عمليات غادرة من قبل أعداء الإنسانية الكيان الصهيوني".

وأضاف: أن "الشركة شرعت بجمع التبرعات من كافة أقسامها في جميع المحافظات"، مشيراً الى أن "الكميات التي تم تجهيزها بسيارات حمل لنقلها الى مقر الوزارة، بلغت مئات الأطنان".

وتابع أن "هذه المواد سيتم إيصالها الى الجهات المختصة تمهيداً لإرسالها الى غزة"، موضحاً أن "هذا الدعم يعتبر إنسانياً ومعنوياً ومادياً لصمود الأهالي وصبرهم على مقارعة الاحتلال".