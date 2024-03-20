الأمطار تدفع الى خفض اطلاقات ثاني أكبر سدود شرق العراق

2024-03-20 15:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي بمحافظة ديالى، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، عن خفض اطلاقات ثاني اكبر سدود شرق العراق بسبب موجة الامطار الغزيرة.

وقال مدير ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اوامر رسمية صدرت من وزارة الموارد المائية بخفض اطلاقات سد العظيم من 15م3/ثا الى 12م / ثا مع بدء موجة الامطار الغزيرة التي اجتاحت اغلب مناطق ديالى وخاصة حوض العظيم".

واضاف، أن "خزين بحيرة سد العظيم والذي يصل الى نحو 200م3 بالوقت الحالي فيما يبلغ الفراغ الخزني اكثر من مليار و200م3 قادر على استيعاب اي موجات سيول قادمة من مناطق حوض العظيم التي ترتبط بمناطق منخفضة تصل الى اطراف صلاح الدين وكركوك"، لافتا الى أن "بحيرة السد تشكل خزين استراتيجي لمناطق ناحية العظيم ومناطق في صلاح الدين بالاضافة الى انها امتداد لنهر دجلة لاسعافه في مواسم الجفاف لانها تقع على نهر العظيم الرافد المهم".

واشار الى ان" السيول بدأت فعليا بالتدفق الى بحيرة العظيم منذ ساعات ولايمكن تحديد حجمها بالوقت الحالي بانتظار مرور 24 ساعة لتصبح الصورة اكثر دقة".

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة الموارد المائية في محافظة ديالى، ارتفاع الخزين المائي في اكبر سدود شرق العراق بـ200 مليون م3 خلال 48 ساعة.

وقال مدير الموارد المائية مهند المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" ديالى شهدت موجة مطرية متفاوتة الحدة بين الاقضية والنواحي الا ان ناحية قره تبه (90كم شمال شرق بعقوبة) شهدت هطول امطار بمعدل 160 ملم وهو يمثل رقمًا استثنائيًا لم يسجل من قبل تليها ناحية السلام (30كم شرق بعقوبة) بمعدل 100 ملم ما ادى الى تدفق سيول جارفة".

واضاف، ان" الموارد المائية ومن خلال فرقها الفنية نجحت في تسليك السيول صوب بحيرات السدود خاصة مع وجود فراغ خزني كبير قادر على استيعاب كل موجات السيول دون اي مخاطر تقود الى فيضانات لافتا الى ان" خزين بحيرة حمرين زاد بـ200 مليون م3 خلال 48 ساعة بسبب تدفق السيول".

وطمأن بأن" وضع ديالى المائي في ملف تأمين المياه لمحطات الاسالة المركزية وسقي البساتين وتامين احتياجات الخطط الزراعية سيكون تحت السيطرة في الصيف القادم مع توقعات بموجات مطرية اخرى سوف ترفع مع الخزين المائي العام في سدود المحافظة وخاصة الرئيسية منها".