2024-03-20 15:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، تعرض البلاد من جديد إلى موجة امطار شديدة ابتداءً من ساعات صباح يوم الجمعة المقبل.

وقال الزيادي في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، ان "البلاد ستتعرض من جديد إلى هطول الأمطار ابتداءً من ساعات صباح يوم الجمعة المقبل"، مبينا ان "التوقعات تشير إلى هطول أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة في أجزاء متفرقة خاصة المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأضاف الزيادي، اما المدن الجنوبية فتكون فيها الامطار خفيفة ومتوسطة بأجزاء متفرقة"، لافتا الى انه "سيلتحق منخفض ممطر عالي الفعالية يبدأ الأحد القادم الموافق 24/آذار الجاري".

وأوضح الراصد الجوي، أن "الأمطار غالباً غزيرة الشدة في مدن مختلفة في محافظات البلاد"، مشددا على ان "الحالة تستمر يومين وقد نطلق تحذير لاحقاً بخصوص تعطيل الدوام".

وشهدت مناطق العراق كافة خلال اليومين الماضيين موجة اطار شديدة وعواصف رعدية تسببت بمصرع شخصين في محافظة دهوك وتضرر مئات المنازل، فيما أعلنت اغلب المحافظات تعطيل الدوام في المدارس.