2024-03-20 15:48:09 - المصدر: منصة إيشان

عزت وزارة الصحة انتشار مرض الحصبة، إلى عدم التزام الأسر بتلقيح أطفالهم نتيجة انتشار جائحة كورونا، ما أدى إلى تراكم عدد الأطفال غير المحصنين والمتسربين ومن ثم انتشاره. وقالت الدكتورة ربى فلاح حسن من إعلام الوزارة في تصريح صحفي تابعته منصة “ايشان”: إن “الحصبة يعد مرضا فايروسيا معديا يصيب جميع الفئات العمرية”، مبينة أنه “بحسب […]

ظهرت المقالة الصحة تكشف عن أسباب ارتفاع إصابات الحصبة في العراق أولاً على Eishan.