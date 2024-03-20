عائلات الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب

2024-03-20 15:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أغلق أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب، مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة “حماس” في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون لافتة عليها صور أعضاء مجلس حكومة الحرب كتب عليها “الأمر عليكم، لا تعودوا من قطر دون اتفاق”. وقام المتظاهرون بإغلاق الممر المتجه شمالا لطريق أيالون السريع بالقرب […]

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