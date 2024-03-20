نادي دهوك يخصص عائدات مباراة القوة الجوية لضحايا السيول

2024-03-20 15:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر نادي دهوك الرياضي، تخصيص عائدات مباراة فريقه الكروي المقبلة أمام القوة الجوية في دوري نجوم العراق إلى ضحايا السيول. وذكر النادي في بيان أن “إدارة نادي دهوك سبق وأن قررت إشعال شعلة نوروز اليوم الأربعاء لكنها قررت إلغاء هذه الفعالية بسبب السيول الجارفة التي ضربت المحافظة وتسببت بمحاصرة العشرات وأضرت عدداً كبيراً […]

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