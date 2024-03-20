السوداني يدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة "المخدرات"

2024-03-20 15:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة "المخدرات".

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال قمة الديمقراطية الثالثة التي تستضيفها كوريا الجنوبية، بمشاركة تسع دول.

وألقى السوداني كلمة في الجلسة الأولى من القمة، التي اختصت بمحور تمكين الشباب ودعمهم والتي ضمت ثماني دول فقط، هي: الدنمارك والسويد وإسبانيا وبارغواي ومالاوي ولاتفيا والنيبال ومولدوفا.

وقال السوداني، إن "النظام الدكتاتوري أدخل العراق في حروبٍ عبثية أثرت سلباً على فئة الشباب، مبينا أن "المجتمع العراقيّ من المجتمعات الشابة، حيث تصل نسبة الشباب فيه إلى 60%، ما يتطلب التزامات لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية".

تتمة..