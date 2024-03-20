أكثر من 254 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي اليوم

2024-03-20 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء ، لتصل إلى أكثر من 254 مليون دولار في مزاد العملة، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 254 مليونا و 470 الفا و640 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 231 مليونا و150 الفا و640 دولارا، مرتفعة بنسبة 90 %، عن المبيعات النقدية البالغة 23 مليونا و320 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 176 شركة.