العراق يخفض نسبة استيراد البنزين إلى النصف

2024-03-20 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الأربعاء، عن انخفاض كمية استيراد البنزين إلى النصف بعد تشغيل مصفى كربلاء، مبينة ان خطة الوزارة لإنهاء استيراد البنزين ماضية وفق سقفها الزمني.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية استيراد المشتقات النفطية وخصوصا مادة البنزين"، مبينا أنه "بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفضت كمية استيراد البنزين إلى 7 ملايين لتر بعد أن كان العراق يستورد 14 مليون لتر".

وتابع طالب، أنه "بعد تشغيل مصفى الشمال فإن استيراد البنزين سينخفض إلى 4 ملايين لتر"، موضحا ان "زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الوطنية سيعوض ما تبقى من استيراد البنزين".

ولفت طالب، إلى أن "العراق أنهى ملف استيراد المنتجات الأخرى من الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج المحلي الى الاكتفاء الذاتي".