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المنتخب الوطني بالطقم الأبيض في مواجهة الفلبين غداً

المنتخب الوطني بالطقم الأبيض في مواجهة الفلبين غداً
المنتخب الوطني بالطقم الأبيض في مواجهة الفلبين غداً
2024-03-20 16:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

,عقد اليوم الأربعاء المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ العراق و الفلبين، وذلك في فندق غراند ميللينيوم في البصرة، و بحُضور مشرف المباراة الماليزي موثاهي كيانا والمنسق الأمني الآسيويّ إسماعيل تيفين و مراقب الحكام السعودي يوسف رستم، ومثّل الجانب العراقيّ كل من المدير الإداري للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني ومدير التجهيزات حقي إبراهيم و المنسق الإعلامي محمد عماد.
وتم التداول في المؤتمرِ الفنيّ بالجوانب اللوجستية والأمنية و الطبية والإعلامية التي تخص المباراةَ التي سيحتضنها ملعب البصرة الدولي مساء يوم غد الخميس في الساعة العاشرة 22:00.
وتقرر أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل وسيكون اللون الأصفر لحراسه، بينما يرتدي منتخب الفلبين الطقم الأزرق الكامل و حراسه بالقميص البرتقالي والسروال الأسود. أما طقمُ الحكام فسيكون باللون الأسود.

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