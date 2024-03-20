العراق يدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة المخدرات ويشكر كوريا الجنوبية

2024-03-20 16:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة المخدرات، فيما وجه الشكر الى كوريا الجنوبية لاستضافتها أعمال قمة الديمقراطية الثالثة بمشاركة تسع دول.

وقال السوداني خلال كلمة القاها في (القمّة الثالثة للديمقراطية) التي عُقدت افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، اننا "نتطلع بأنْ تتوحد جهودنا في تحقيق أهدافِنا الأساسية بالارتقاءِ والتقدّم نحو عالم تنعم فيه جميعُ الشعوب بالرفاهية والنماء"، مبينا "كانت لشعبنا تجارب عصيبة أضاعت الكثير من فرصِ التنمية والتطوّر".

وأضاف السوداني، ان "النظام الدكتاتوري أدخل العراق في حروبٍ عبثية أثرت سلباً على فئة الشباب"، لافتا الى ان "المجتمع العراقيّ من المجتمعات الشابة، حيث تصل نسبة الشباب فيه إلى 60%، ما يتطلب التزامات لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية".

وحول ملف استيعاب الشباب اكد رئيس مجلس الوزراء، ان "الحكومة وضعت منذُ بداية عملها، خططاً وبرامجَ لاستيعابِ الشباب، والاستفادة من طاقتهم في بناء العراق بعد سنوات من محاربة عصابات داعش الإرهابية"، موضحا "شكّلنا في السنة الماضية، ولأول مرّة، المجلس الأعلى للشباب، الذي يضطلعُ برسم الخططِ والبرامجِ وتوظيف الطاقاتِ الشبابيةِ في بلدِنا".

واكد رئيس مجلس الوزراء، ان "رئاسة هذا المجلس حرصتُ، على أن يضم في هيكليته التنفيذية وزراء ورؤساء هيئاتٍ ومستشارين، حيث اتخذ المجلس العديد من القرارات والمبادرات المهمة التي تدفعُ باتجاه توفيرِ فرص حقيقية للشباب"، مستدركا بالقول "أطلقنا مبادرة ابتعاثِ 5 آلاف طالب وطالبة إلى أفضل جامعاتِ العالم؛ لاكتساب العلوم الحديثة، والاطلاع على التطوراتِ في المجالات العلمية الدقيقة".

وبين "غادرتْ في الشهر الماضي الدفعة الأولى منهم، وقد اشتملت على 400 مبتعثة ومبتعث، من مختلف مناطق العراق"، مؤكدا انه "تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتربيةِ والتعليم، التي تستمرُّ حتى سنة 2031، وهي استراتيجيةٌ شاملة، تعمل على تحديثِ أركان العملية التعليمية".

وبشان الإصلاحات الحكومية في القطاع الخاص، اكد السوداني "الحكومة صاغت الكثير من الإصلاحات لتطوير القطاع الخاص، ومنحه التسهيلات، وأثمر ذلك في توفير فرص العمل للشباب الخريجين"، مبينا "أطلقنا مجموعةَ مبادرات تشغيلية للشباب، مثلَ مبادرة ريادة، والمبادرات الخاصة بوزارة العمل والشؤونِ الاجتماعية، وهي تعتمد الابتكار وتوظيف المهارات الشبابية".

وشدد على ان "آفةُ المخدرات والمؤثرات العقلية فتكت بالملايين من الشباب حول العالم"، داعيا إلى "تشكيل تحالف عالميٍّ لمحاربة هذه السمومِ والآفاتِ التي تفتك بالمجتمعات، وبالذاتِ الفئاتِ الشابةَ منها".

وحول القضية الفلسطينية، ذكّر رئيس مجلس الوزراء، "بمأساة الشعب الفلسطيني في غزّة، وما يواجهه الشباب هناك من قتل ممنهج وإبادة جماعية"، مطالبا المجتمع الدولي "بوقفة أخلاقية جادة ومسؤولة".