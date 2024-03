2024-03-20 17:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار يوم الأربعاء عن اصابة رجل إطفاء اثناء اخماد حريق اندلع في احد المنازل في قضاء الرفاعي. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان رجل إطفاء اصيب بجروح مختلفة اثناء اخماد حريق اندلع في منزل بمنطقة السراي وسط مدينة الرفاعي. واضاف، ان رجل...

The post اصابة رجل إطفاء اثناء اخماد حريق اندلع في احد المنازل بقضاء الرفاعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.