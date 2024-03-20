2024-03-20 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف رئيس منبئين جويين أقدم، محمود عبد اللطيف، اليوم الاربعاء، عن خارطة هطول الامطار للايام المقبلة، فيما اشار الى ان شدتها ستكون في شمال العراق وقال عبداللطيف في تصريح لايرث نيوز: “نحن متفائلين في الايام المقبلة بوجود امطار في الثلث الاخير من اذار وكذلك الثلثين الاولى من نيسان”، مشيرا “بالنسبة للشمال مستمرة الامطار […]

ظهرت المقالة رئيس منبئين جويين يكشف عن موجة امطار جديدة خلال الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.