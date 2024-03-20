2024-03-20 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجدت دراسة أن استهلاك المشروبات السكرية بانتظام خلال مرحلة الطفولة والمراهقة قد يكون مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الأولاد مقارنة بالفتيات. وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، سورن هارنويس لوبلان، وهي اختصاصية تغذية وباحثة ما بعد الدكتوراه في قسم الطب السكاني في معهد هارفارد للرعاية الصحية بيلغريم وكلية الطب […]

ظهرت المقالة مشروبات ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الأولاد أولاً على ايرث نيوز.