2024-03-20 17:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحة بـ3 مبتزين ساوموا نساء على شرفهن في محافظة الديوانية. وذكر بيان للجهاز، تلقته منصة “إيشان”، “بالتزامن مع الحملة التي اطلقها جهاز الأمن الوطني تحت عنوان (إحنا بظهركم)، للوقاية من مخاطر الإبتزاز الإلكتروني، وبناءً على بلاغات تلقاها جهازنا في الديوانية عن حالات مشابهة، تمكنت مفارزنا في المحافظة من القبض على (٣) […]

ظهرت المقالة في الديوانية.. نهاية 3 مبتزين ساوموا نساء على شرفهن بينهن طالبة جامعية أولاً على Eishan.