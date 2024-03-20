شركة Ted Baker تعتزم إشهار إفلاسها.. وحوالي ألف وظيفة مهددة!

2024-03-20 17:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سلسلة الملابس البريطانية Ted Baker تعتزم إشهار إفلاسها في بريطانيا وأوروبا وحوالي ألف وظيفة مهددة. ويأتي ذلك، بسبب تراكم متأخرات الدفع والبيئة الصعبة لقطاع التجزئة وقدمت شركة NODL القابضة التي تدير العلامة التجارية، وثيقة أمام محكمة في لندن تشير إلى نية المجموعة وضع سلسلة الملابس تحت الحراسة القضائية. وستستمر عمليات البيع بالجملة في أوروبا وعمليات البيع بالتجزئة والجملة في الولايات المتحدة في العمل بشكل طبيعي من دون التأثر بالحراسة القضائية. بمعنى آخر، أثناء تقديم طلب الإفلاس والبحث عن شركاء ماليين جدد أو جهة شارية للعلامة التجارية، ستبقى متاجر Ted Baker مفتوحة وسيستمر الموقع الإلكتروني في تلقي الطلبات. وتشهد Ted Baker، التي تأسست عام 1987، أزمة منذ سنوات، إذ تكبدت خسائر وتعرضت لمشاكل أدت إلى استقالة مؤسسها راي كلفن مع بقية فريق الإدارة آنذاك في عام 2019.