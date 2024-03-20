النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر قبيل قرار الفيدرالي

2024-03-20 17:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن السياسة النقدية. بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 72 سنتا أو بنسبة 0.82 بالمئة إلى 86.66 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم نيسان ، والتي ينقضي أجلها عند تسوية اليوم الأربعاء، بواقع 84 سنتا، أو بنسبة 1.01 بالمئة، إلى 82.63 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ايار بواقع 78 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 81.95 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر تشرين الاول عند التسوية، إذ بلغ خام برنت 87.38 دولار للبرميل، فيما وصل خام غرب تكساس إلى 83.47 دولار للبرميل. وقفزت الأسعار مع تقييم المتعاملين لتأثير هجمات أوكرانيا في الآونة الأخيرة على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية. ويترقب المتعاملون إعلانا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء سعيا إلى مؤشرات على مسار الفائدة لبقية العام. ومن غير المتوقع أن يخفض المجلس تكاليف الاقتراض، لكن التوقعات الاقتصادية الجديدة يمكن أن تشير إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وبداية انتهاج سياسة التيسير النقدي في وقت أبعد مما كان متوقعا. وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى متانة الاقتصاد الأميركي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب. وتترقب الأسواق أيضا بيانات المخزون الرسمية في الولايات المتحدة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء. وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو عشرة آلاف برميل الأسبوع الماضي.