اسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة الفلبين

2024-03-20 17:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد، اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ العراق والفلبين، وذلك في فندق غراند ميللينيوم في البصرة.

وحضر المؤتمر مشرف المباراة الماليزي موثاهي كيانا والمنسق الأمني الآسيويّ إسماعيل تيفين ومراقب الحكام السعودي يوسف رستم.

ومثّل الجانب العراقيّ كل من المدير الإداري للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني ومدير التجهيزات حقي إبراهيم و المنسق الإعلامي محمد عماد.

وتم التداول في المؤتمرِ الفنيّ بالجوانب اللوجستية والأمنية و الطبية والإعلامية التي تخص المباراةَ التي سيحتضنها ملعب البصرة الدولي مساء يوم غد الخميس في الساعة العاشرة 22:00

وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطنيّ العراقي الطقمَ الأبيض الكامل وسيكون اللون الأصفر لحراسه، بينما يرتدي منتخب الفلبين الطقم الأزرق الكامل و حراسه بالقميص البرتقالي والسروال الأسود. أما طقمُ الحكام فسيكون باللون الأسود.