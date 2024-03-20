رئيس الجمهورية يهنئ بحلول أعياد نوروز

2024-03-20 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول أعياد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة.وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في منشور على حسابه في منصة X تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحلول أعياد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى شعب كردستان وجميع العراقيين وكل المحتفلين في العالم بهذا العيد، متمنياً أن ينعم على الجميع بالأمن والأمان والسلام".وأضاف، "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف وحماية المكتسبات وحل المسائل العالقة بروح وطنية وترسيخ التعايش بين جميع المكونات والعمل بشكل موحد وفاعل من أجل خدمة المواطنين وضمان حقوقهم وتلبية طموحاتهم في العيش الكريم".