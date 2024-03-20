2024-03-20 17:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بمناسبة حلول عيد نوروز، ورأس السنة الكوردية، فيما وجه دعوة إلى الأطراف الكوردستانية كافة لحل خلافتها ومواجهة التحديات.

وقال بارزاني، في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة نوروز، العيد القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني لعائلات وذوي الشهداء الشامخين، ولكل كوردي ولجميع مكونات شعب كوردستان أينما كانوا. أرجو سنة جديدة حافلة بالسعادة والصحة الجيدة، والأمان والاطمئنان والنجاح للجميع".

ودعا رئيس الإقليم، الأطراف السياسية الكوردستانية كافة، إلى حل خلافاتها بروح المسؤولية الوطنية ومن خلال التفاهم، لتتمكن من مواجهة التهديدات والتحديات وحماية الفدرالية والكيان السياسي والحقوق والمكاسب الدستورية للكورد"، مردفاً بالقول: "فنحن جميعاً في نفس المركب ولو كانت مواقفنا وصفوفنا موحدة، لما آلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم".

وأكد أن "شعب كوردستان لن يتخلى أبداً عن حريته وحقوقه، وقد أثبت التاريخ أن العراق لن ينعم بالراحة والاستقرار طالما تم إنكار الكورد وكوردستان، وطالما استمر انتهاك حقوقهم".

وتابع بارزاني: "لنتعلم جميعنا في العراق من أخطائنا، وإن عدم تطبيق الدستور والفدرالية والاتفاقيات السياسية، والتحايل والتلاعب بالمستحقات ومحاولة تحجيم إقليم كوردستان وانتهاك حقوقه الدستورية، لن تنفع العراق ولن تجلب عليه غير الخسارة".

وشدد رئيس الإقليم، بالقول: "مؤمنون بأن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، سيظل عامل أمان واستقرار في المنطقة.. نحن نريد علاقات جيدة وصداقة وحسن جوار قائم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وثمن بارزاني، تفهم موظفي وشعب إقليم كوردستان، وروح المسؤولية والصمود الذي يبدونه، مستدركاً: "نحن مطلعون عن كثب على أوضاعهم المعيشية والمعاشية، وإيجاد الحل لهذا الوضع هو الأولوية الأولى لنا جميعاً في كل مؤسسات إقليم كوردستان، وأؤكد لهم أن هذه الصعاب ستمر وتتحول إلى ماض، بينما نخطو بأمل نحو حياة ومستقبل أفضل، وستبقى كوردستان أبداً بلد التعايش والتسامح والتعددية".