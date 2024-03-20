الإعمار: مجسر النسور سيغير من واقع الحركة المرورية وسط بغداد

2024-03-20 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الاعمار والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، أن مشروع تقاطع النسور في العاصمة بغداد، من أهم مشاريع فك الاختناقات وأعقدها، مشيرة إلى أنه سيغير واقع الحركة المرورية بمنطقة تواجده وسط بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع تقاطع النسور واحد من أهم مشاريع فك الاختناقات ومن أعقدها؛ لأنه يضم عدة فقرات عمل، إذ إن هذا المشروع يضم ثلاثة أنفاق ويضم أيضا مجسرين بالإضافة للنفقين الموجودين بالأصل وهناك واحد من هذه الأنفاق سيمر تحت النفق الحالي الموجود، لذلك نرى طبيعة الأعمال معقدة، وتم إحالته إلى واحدة من الشركات الصينية المتخصصة بالطرق والانفاق".وأضاف الصفار، أن "جميع الإحالات لمشاريع فك الاختناقات تمت لشركات رصينة واختيرت وفقاً لتأهيل مسبق ولها تجربة سابقة والشركة المنفذة لمشروع تقاطع النسور لديها تجارب سابقة في المنطقة والعالم في إنشاء مثل هذه الجسور، بالإضافة إلى إنجازها ضمن توقيتات زمنية معينة، ففي موضوع المجسر بدأنا بالروافد الخاصة فيه من شارع محمد مهدي الجواهري باتجاه شارع دمشق".وتابع، أن "أعمال الحفر بالنسبة للنفق رقم واحد والنفق رقم أربعة والنفق رقم خمسة مستمرة ضمن المخطط الزمني الموضوع، وسيؤدي إلى تخفيف الزحامات المرورية الموجودة في هذا التقاطع بالتحديد باعتبار أنه يضم ستة مسارات في هذا المكان، ويحتوي على عدة فقرات، وسيؤدي الى تغيير كبير من واقع الحركة المرورية الموجودة في منطقته ووسط بغداد".