الكهرباء توقع مع سيمنس إتفاقية لتحويل الغاز المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر
2024-03-20 17:48:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتحويل الغاز المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, وقّع في العاصمة الألمانية برلين اتفاقية مهمة مع شركة سيمنس, لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية؛ بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن".
وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على البيئة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".
وبين، أن "الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 (مقمق) إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الاستفادة من الغاز المنتج في إنشاء محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان استقرار ساعات التجهيز".
وتابع البيان، أن "الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروخ، من جانبه، أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً، أن "العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في إنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة في البلد".
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتحويل الغاز المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, وقّع في العاصمة الألمانية برلين اتفاقية مهمة مع شركة سيمنس, لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية؛ بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن".
وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على البيئة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".
وبين، أن "الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 (مقمق) إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الاستفادة من الغاز المنتج في إنشاء محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان استقرار ساعات التجهيز".
وتابع البيان، أن "الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروخ، من جانبه، أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً، أن "العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في إنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة في البلد".