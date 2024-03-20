الكهرباء توقع مع سيمنس إتفاقية لتحويل الغاز ‏المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر ‏

2024-03-20 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتحويل الغاز ‏المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر‏.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, وقّع في العاصمة الألمانية برلين اتفاقية ‏مهمة مع شركة سيمنس, لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية؛ بهدف ‏تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن".وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد ‏شياع السوداني لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة ‏الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على ‏البيئة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".وبين، أن "الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 ‏مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 ‏‏(مقمق) إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الاستفادة من الغاز المنتج في إنشاء ‏محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان ‏استقرار ساعات التجهيز".وتابع البيان، أن "الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروخ، ‏من جانبه، أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع ‏الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً، أن "العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في ‏إنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة ‏في البلد".