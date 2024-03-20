2024-03-20 17:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة "سيمنز" الألمانية لاستثمار الغاز المصاحب للنفط وتحويله إلى وقود لمحطات توليد الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وقع في العاصمة الألمانية برلين الاتفاقية مع شركة "سيمنس" لتحويل الغاز المصاحب الذي يتم حرقه، إلى طاقة كهربائية بهدف ‏تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن.‏

وقال الوزير، إن "الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد ‏شياع السوداني لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة ‏الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على ‏البيئة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".‏

وبين أن "الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 ‏مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ ستة أشهر، و120 مليون قدم مكعب قياسي إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الإستفادة من الغاز المنتج في إنشاء ‏محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان ‏استقرار ساعات التجهيز".

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" للطاقة، كريستيان بروخ، ‏بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع ‏الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً أن العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في ‏إنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة ‏في البلد.‏