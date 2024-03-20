2024-03-20 17:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، طموح المنتخب للانتصار غداً الخميس، على منتخب الفلبين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال كاساس لـ"بغداد اليوم"، إن "المنتخب الوطني يطمح للانتصار غداً والعبور الى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وجميع لاعبينا بأتم الجاهزية لمباراة الفلبين".

وأضاف "نمتلك الكعب العالي بمواجهة الغد لكننا نحترم الخصم، ولدينا لاعبين أصحاب كفاءة عالية يمكن من خلالهم تجاوز المباراة".

ويستعد منتخب العراق لمواجهة الفلبين، مساء يوم غد الخميس بتمام الساعة العاشرة على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، في ثالث جولات التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر منتخب العراق، جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المشتركة، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فيتنام.