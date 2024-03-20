حسم ملف رئيس البرلمان على طاولة المندلاوي والمالكي

2024-03-20 17:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس البرلمان العراقي بالانابة، محسن المندلاوي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الاربعاء، على حسم ملف اختيار رئيس لمجلس النواب عبر الحوار والتفاهم.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاخير التقى بالمالكي لبحث آخر التطورات السياسية، والمستجدات على الساحة المحلية، والتأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وحسم ملف اختيار رئيس لمجلس النواب عبر الحوار والتفاهم".

وأضاف البيان "كما تبادل الطرفان الرؤى والأفكار حول مجموعة من القضايا الوطنية، والتشريعات ذات الاولوية والصلة بالبرنامج الحكومي".