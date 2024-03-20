2024-03-20 17:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (20 آذار 2024)، بأن خطة عيد الربيع دخلت حيز التنفيذ وستشمل 17 قاطعا، فيما اوجزت القيادة آليات الاجراءات الأمنية المتبعة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطة عيد الربيع الأمنية دخلت حيز التنفيذ في 17 قاطعًا في ديالى من خلال نشر مفارز آلية ومتحركة وتأمين تجمعات الأهالي في المدن أو الأرياف أو التجمعات السياحية".

وأضاف، أن "الخطة والتي ستجري بالتنسيق مع بقية التشكيلات الأمنية الساندة ستعطي مرونة عالية من ناحية عدم قطع اي طرق ومضاعفة الاحزمة حول اماكن الاحتفالات الرئيسية سواء في خانقين او بقية مدن ديالى الاخرى مع تأمين اكبر للمتنزهات والحدائق والمناطق السياحية التي تشهد تدفق الاهالي".

واشار الى ان "العنصر النسوي سيكون له حضور في دعم خطة الربيع الامنية ولاسيما في التفتيش من اجل تامين اكبر للاماكن والمواقع التي ستشهد اقبالا من قبل المواطنين".

وتشهد ديالى ابتداء من اليوم احتفالات واسعة باعياد الربيع او ما يعرف بنوروز حيث تشهد دبكات عربية وكردية وغناء وخروج الاف الاسر الى الطبيعة.