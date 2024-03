إذاعة الناصرية: عضو في مجلس ذي قار يكشف عن مباحثات مستمرة حول تشكيل لجان المجلس

2024-03-20 18:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال عضو مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي عضو مجلس محافظة ذي قار أن مباحثات جارية حول تشكيل اللجان الخاصة بالمجلس بعد اتمام عملية التصويت على النظام الداخلي.و أكد الناشي في لقاء خص به إذاعة الناصرية أن هنالك تفاهمات كبيرة حول تشكيل اللجان المجلس ومن المؤمل ان يتم...

