2024-03-20 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت وصندوق الإسكان في واسط، مُؤكّدةً تنفيذها أمري لقبض بحقّ (9) مُتَّهمين فيهما. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ذكر أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقّ (6) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ إثر […]

ظهرت المقالة النزاهة: اعتقال 9 متهمين بهدر المال العام والتلاعب في واسط أولاً على ايرث نيوز.