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همام حمودي يشدد على ضرورة ابراز الانجازات الحكومية والابتعاد عن المناكفات السياسية

همام حمودي يشدد على ضرورة ابراز الانجازات الحكومية والابتعاد عن المناكفات السياسية
همام حمودي يشدد على ضرورة ابراز الانجازات الحكومية والابتعاد عن المناكفات السياسية
2024-03-20 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، همام حمودي، اليوم عددا من الشخصيات الاعلامية ومدراء مراكز الدراسات ومحللين سياسيين في امسية رمضانية يوم امس الثلاثاء لتبادل وجهات النظر و الاستماع الى مختلف الاراء و التوجهات تجاه ملفات عديدة تمثل ابرز التحديات ضمن دائرة اهتماماتهم على الصعيدين المحلي و الدولي. وتحدث حمودي خلال اللقاء بحسب بيان […]

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