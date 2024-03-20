2024-03-20 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، همام حمودي، اليوم عددا من الشخصيات الاعلامية ومدراء مراكز الدراسات ومحللين سياسيين في امسية رمضانية يوم امس الثلاثاء لتبادل وجهات النظر و الاستماع الى مختلف الاراء و التوجهات تجاه ملفات عديدة تمثل ابرز التحديات ضمن دائرة اهتماماتهم على الصعيدين المحلي و الدولي. وتحدث حمودي خلال اللقاء بحسب بيان […]

ظهرت المقالة همام حمودي يشدد على ضرورة ابراز الانجازات الحكومية والابتعاد عن المناكفات السياسية أولاً على ايرث نيوز.