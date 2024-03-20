الكهرباء توقع مع سيمنس اتفاقية لتحويل الغاز المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر
2024-03-20 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتحويل الغاز المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر. وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز، إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل, وقّع في العاصمة الألمانية برلين اتفاقية مهمة مع شركة سيمنس, لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية؛ […]
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