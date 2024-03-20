2024-03-20 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتحويل الغاز ‏المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر‏. وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز، إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل, وقّع في العاصمة الألمانية برلين اتفاقية ‏مهمة مع شركة سيمنس, لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية؛ […]

ظهرت المقالة الكهرباء توقع مع سيمنس اتفاقية لتحويل الغاز ‏المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر ‏ أولاً على ايرث نيوز.