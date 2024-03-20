2024-03-20 18:00:11 - المصدر: منصة إيشان

ردّت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، على تغريدة نشرها السياسي مشعان الجبوري، تحدث فيها عن المحكمة الاتحادية، وقال إن عضويته في البرلمان “انتهت بسبب دعمه للتحالف الثلاثي”. وتابعت “إيشان”، تعليقاً لنصيف جاء فيه: “مشعانياتك هالمرة مملوحة بتوجيه من زعيمك في الشمال يطردك من جنته او يسحب قصورك واستثماراتك لذلك طلب منك تكون كذاب […]

ظهرت المقالة معركة المحكمة الاتحادية “تستعر”.. عالية نصيف ترد على مشعان: مسؤولك بالشمال طلب منك تكون “كذاب أشر” أولاً على Eishan.