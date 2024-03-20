2024-03-20 18:00:11 - المصدر: منصة إيشان

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وذلك بعد بيان “مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الإقليم”. وذكر بيان صادر عن الحزب وورد لـ “إيشان”، أن “السفيرة الأمريكية هنأت الرئيس بارزاني وشعب كوردستان بمناسبة عيد نوروز، وبالإضافة إلى التطرق للوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان وآخر المستجدات، […]

ظهرت المقالة السفيرة الأمريكية تلتقي بارزاني: تعاونوا مع الأطراف الأخرى لمعالجة “المخاوف والمشاكل” أولاً على Eishan.