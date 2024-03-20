2024-03-20 18:00:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إنها “تتعرض لهجمة إعلامية مسيّسة”، وذلك بعد تصريحات السياسي مشعان الجبوري، وإقليم كردستان. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس […]

ظهرت المقالة بعد تصريحات مشعان والإقليم.. المحكمة الاتحادية “غاضبة”: يريدون “ثنينا” عن إكمال الواجبات الدستورية أولاً على Eishan.