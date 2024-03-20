2024-03-20 18:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي دهوك، يوم الأربعاء، تخصيص ريع مباراة فريقها الكروي مع القوة الجوية، وفتح حساب مصرفي ليكون متاحاً للمتبرعين دعما للعوائل المنكوبة جراء السيول والفيضانات التي ضربت المحافظة.

وقال عضو إدارة النادي والمتحدث باسمه ملت جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي قررت ايضا تخصيص ريع المبارة الجماهيرية التي تجمع فريق دهوك والقوة الجوية في انطلاق المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق والتي ستقام يوم 31 من الشهر الجاري في ملعب دهوك ، للمتضررين من فيضانات امس التي شهدتها دهوك".

واوضح ان "الادارة قررت من اليوم التهيئة لاقامة كرنفال رياضي موسع يشمل فعاليات الرياضية والفنية ، يسبق المباراة لجذب الجمهور بغية امتلاء الملعب وتسليم ريعه للمتضررين"، مبينا ان "الادارة تتوقع نفاذ التذاكر قبل المباراة سيما وان الجماهير متعاطفة مع المتضررين من اهالي دهوك وكذلك لتشجيع فريقها الكروي في المباراة الجماهيرية المقبلة".

وتعرضت اعداد كبيرة من عوائل دهوك لاضرار كبيرة جراء السيول والفيضانات التي ضربت محافظة دهوك يوم امس، كما سجلت المحافظة حالات وفيات.