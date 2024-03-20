شملت 536 قرية.. التخطيط: خطة حكومية لإيصال الخدمات إلى المناطق النائية

2024-03-20 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلى تقديم الخدمات لـ 536 قرية لم تصلها سابقاً بعموم العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل بمسارات متعددة في إطار مسؤوليتها عن وضع السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، ويتضمن المسار الأول تنفيذ الخطط الموجودة فعلاً والتي وضعت منذ فترة سابقة وما زلنا نعمل في ضوئها، فضلاً عن وضع الخطط المستقبلية على المديين القريب والمتوسط، إذ نعمل حالياً في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية وهناك 536 قرية في 18 محافظة هي القرى الأكثر فقراً في عموم العراق ونعمل بصددها على مشاريع الخدمات الأساسية من مشاريع الماء والكهرباء والطرق والمدارس".وأضاف الهنداوي، أننا "نفذنا الآن عدداً كبيراً من هذه المشاريع في هذه القرى وبدأ الناس ينعمون بنتائج هذه المشاريع مثل توصيل الكهرباء لقرى لم تر الكهرباء على مدى عقود، وأوصلنا طرقاً لقرى نائية كانت معزولة تماماً عن العالم وكذلك الماء الصالح للشرب والمدارس لقرى تفتقر لكل ذلك، وأيضا في مجال آخر وضمن إستراتيجية الفقر، نفذنا مجموعة من المجمعات السكنية في عدد من المحافظات وزعت مجاناً في محافظات الديوانية واسط والمثنى وكركوك والأنبار وصلاح الدين وفي مناطق أخرى أيضا ما زالت قيد الإنجاز"، متابعاً، أننا "نعمل الآن لوضع المشاريع الخاصة بصندوق دعم المناطق الأكثر فقراً، ويتضمن تقديم الدعم للمناطق الأكثر فقراً وتمكين أهل أو سكان هذه المناطق من الحصول على الخدمات الأساسية والبنى التحتية الأساسية".