المحمداوي يؤكد دعمه لتطوير جهوزية فرق "CBRN" في العراق

2024-03-20 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، دعمه لتطوير جهوزية فرق "CBRN" في العراق.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي استقبل علي عبد العزيز الياسري رئيس السكرتارية الدائمة لتطوير جهوزية فرق (CBRN) في العراق وفاضل عبد الحسين مدير عام دائرة المنظمات في وزارة الخارجية وأعضاء السكرتارية من الذين يمثلون وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ومستشارية الأمن القومي وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وهيئة التصنيع الحربي والحشد الشعبي والبيشمركة وهيئة المنافذ الحدودية ومديرية الصنف الكيميائي ومديرية الأمور الطبية العسكرية إلى جانب حضور عدد من ممثلي المديريات والقيادات المعنية".وأكد الياسري- بحسب البيان- أن "اللقاء بنائب قائد العمليات المشتركة يأتي للتعريف بمهام وخطط عمل السكرتارية الخاصة بمتطلبات ومهام التصدي للتهديدات والمخاطر الكيميائية والبايولوجية والاشعاعية والنووية وتنسيق عمل الجهات الوطنية واستثمار الجهود الدولية الساندة لمهمة السكرتارية".وأعرب المحمداوي عن "دعمه لعمل وتطوير وبناء القدرات ذات العلاقة بمهام السكرتارية ورفع وتيرة التنسيق المشترك والتعاون المثمر الذي يحقق الغايات والمقاصد الوطنية العليا".