روسيا تحذر من استهدافها أقمار SpaceX الصناعية

2024-03-20 18:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت روسيا، الأربعاء، إنها على علم بجهود المخابرات الأميركية لاستخدام شركات تشغيل الأقمار الصناعية التجارية مثل SpaceX، وحذرت من أن هذه التحركات تجعل تلك الأقمار الصناعية أهدافا مشروعة لها. وأفادت رويترز هذا الشهر بأن شركة SpaceX تبني شبكة تضم مئات الأقمار الصناعية لغرض التجسس بموجب عقد سري مع جهاز مخابرات أمريكي مما يظهر توطيد العلاقات بين شركة الفضاء، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ووكالات الأمن القومي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين: نحن على علم بجهود واشنطن لجذب القطاع الخاص لخدمة طموحاتها العسكرية في مجال الفضاء. وأضافت أن مثل هذه الأنظمة تصبح هدفا مشروعا للرد بإجراءات تشمل تدابير عسكرية.