محافظ ذي قار يبحث مع قيادة الشرطة مشروع نصب الكاميرات الذكية في المحافظة

2024-03-20 19:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن قرب المباشرة بمشروع نصب الكاميرات الذكية في الوحدات الإدارية في ذي قار، ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية للمحافظة. وقال الإبراهيمي في بيان له تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه، أنه تم عقد اجتماع موسع مع عدد من الفنيين والمهندسين لمناقشة...

