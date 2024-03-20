بابل: اعتقال 3 متهمين بقضية قتل في عملية مشتركة مع محافظة مجاورة

2024-03-20 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين بقضية قتل في عملية مشتركة مع محافظة مجاورة وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز “تمكنت شعبة مكافحة إجرام أبي غرق في قيادة شرطة بابل بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل – خلية الصقور ، من القبض على ثلاثة متهمين […]

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