السيد الحكيم يجدد دعمه للحكومة في مسارها التنموي

2024-03-20 19:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الشأن السياسي المحلي والإقليمي لاسيما أحداث غزة ، كانت أهم المحاور التي تبادلنا وجهات النظر حولها خلال لقائنا سعادة سفير دولة الكويت الشقيق طارق عبد الله الفرج، حيث أكدنا أهمية دعم الاستقرار الحالي والعمل على تحويله لاستقرار دائم وتحقيق التنمية المستدامة، فيما جددنا دعمنا للحكومة في مسارها التنموي، وشددنا على أهمية إنهاء ملف التحالف الدولي عبر الحوار واللجان المختصة واستبداله بعلاقات ثنائية بينية مع بعض دوله.

دعونا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في غزة، وأكدنا أن الحرب على غزة حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل، ودعونا لايقافها وإدخال المساعدات الإنسانية وإغاثة النازحين وإعمار القطاع.