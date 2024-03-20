2024-03-20 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

#عاجل … المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية. #ملاحظةهذه الاسماء غير نهائية وقابلة للتغيير وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح، حيث سيتم فتح باب الاعتراض ، ولمدة 14 يوم من تاريخ إعلان اسماء المرشحين . رابط الاسماء :-https://drive.google.com/drive/folders/1QQWM_AK0koPh0dynUFxKt3xbrNRW-13v?usp=sharing

ظهرت المقالة تربية الرصافة الثانية تعلن أسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود أولاً على ايرث نيوز.