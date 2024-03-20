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تربية الرصافة الثانية تعلن أسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود

تربية الرصافة الثانية تعلن أسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود
تربية الرصافة الثانية تعلن أسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود
2024-03-20 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

#عاجل … المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية. #ملاحظةهذه الاسماء غير نهائية وقابلة للتغيير وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح، حيث سيتم فتح باب الاعتراض ، ولمدة 14 يوم من تاريخ إعلان اسماء المرشحين . رابط الاسماء :-https://drive.google.com/drive/folders/1QQWM_AK0koPh0dynUFxKt3xbrNRW-13v?usp=sharing

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