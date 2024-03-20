اللواء رسول: إحالة ضباط متورطين بابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها إلى الإمرة

2024-03-20 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول عبدالله، اليوم الاربعاء، إحالة ضباط متورطين بابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها إلى الإمرة. وذكر اللواء الرسول في بيان تلقته ايرث نيوز، “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة […]

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