صحة ذي قار: أكثر من 9 آلاف فحصا مختبريا وشعاعيا ليوم واحد في مستشفيات المحافظة

2024-03-20 19:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت صحة ذي قار عن تقديم خدماتها الطبية والصحية لاكثر من 9 آلاف مراجعا شملت فحوصات مختبرية وشعاعية ليوم الثلاثاء المصادف19 آذار للعام 2024. واوضحت في بيان لها تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه إنه تم إجراء 136 عملية جراحية في المستشفيات التابعة لها.واضاف البيان ان الاستشارات...

