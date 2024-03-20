2024-03-20 20:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، إحالة عدد من الضباط إلى التحقيق لتورطهم بابتزاز ومساومة المؤسسة الأمنية. وقال رسول في بيان ورد لـ “إيشان”، إنه “حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز […]

ظهرت المقالة “متورطين بالابتزاز الإلكتروني”.. الناطق باسم السوداني يعلن إحالة ضباط إلى التحقيق أولاً على Eishan.