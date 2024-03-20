2024-03-20 20:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء، انخفاض كمية استيراد البنزين إلى النصف بعد تشغيل مصفى كربلاء. وقال مدير عام الشركة حسين طالب في تصريح صحفي، إن”وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية استيراد المشتقات النفطية وخصوصا مادة البنزين”، مبينا أنه “بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفضت كمية استيراد البنزين إلى 7 ملايين لتر […]

ظهرت المقالة العراق يخفّض استيراد البنزين إلى النصف: وضعنا خطة لتحقيق الاكتفاء أولاً على Eishan.